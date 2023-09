Fiorentina, Sottil: “Stiamo crescendo come squadra, voglio restare qui”

Riccardo Sottil ha parlato ai microfoni di Radio Bruno, commentando il nuovo inizio di stagione: “Volevo restare a Firenze perché voglio fare qualcosa di importante qua, qui sono cresciuto e lo sento dentro. Devo far vedere ancora il vero Riccardo Sottil a Firenze. Ora che sto bene sento di poter giocare con continuità e riprendermi il tempo perso la passata stagione”.

L’esterno viola ha poi proseguito: “Adesso serve grande calma sia in campionato che in Europa, vogliamo affrontare il girone e arrivare in finale perché è nelle nostre corde. Ci sta perdere a San Siro perché nel calcio non si può sempre vincere, soprattutto affrontando una squadra come l’Inter, che l’anno scorso è arrivata in finale di Champions League. Siamo una squadra più matura rispetto all’anno scorso, siamo più forti, è arrivata gente di qualità ma servirà tempo”.