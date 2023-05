Fiorentina-Roma, Italiano: “Volevamo fortemente questa vittoria, non facile dopo la delusione di Coppa Italia”

Dopo il 2-1 con cui la Fiorentina ha sconfitto la Roma, Vincenzo Italiano è stato intervistato ai microfoni di Dazn. “Non sempre è possibile creare tante occasioni da gol – ha affermato l’ex tecnico dello Spezia –, per questo è importante essere freddi sotto porta e sfruttare le chance come accaduto oggi. Abbiamo condotto la partita, loro sono passati in vantaggio su una bella giocata ma noi non ci siamo scoraggiati. Volevamo vincere perché era l’ultima partita in casa davanti al nostro pubblico, bravo a sostenerci nonostante la sconfitta nella finale di Coppa Italia. Dobbiamo continuare a remare tutti nella stessa direzione, perché ora c’è l’ultima trasferta di campionato e poi la finale di Conference League, gara a cui tutti noi teniamo tantissimo. Jovic? Sa smarcarsi, sa riempire l’area e muoversi alla ricerca dello spazio giusto. Ha grandi qualità e nell’ultimo periodo sta facendo ottime cose”.

Vittoria di fondamentale importanza per i viola, poiché permette loro di voltare pagine dopo la sconfitta patita in finale di Coppa Italia: “Sapevamo che non potevamo calare in termini di voglia e di intensità, i ragazzi sono stati bravi a rimboccarsi le maniche, anche se c’era dopo delusione per la finale persa mercoledì. Sono stato contento di vedere i ragazzi felici stasera, i loro abbracci mi hanno reso davvero felice. Perdere la prima finale non è facile perché possono arrivare pensieri negativi, ma questa vittoria sicuramente ci aiuta ad alimentare lo spirito che abbiamo sempre messo in mostra nel corso degli ultimi mesi. So che in tanti faranno il tifo per noi, così come noi tiferemo per le altre squadre italiane che giocheranno delle finali in Europa”, ha concluso Italiano.