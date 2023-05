Roma in silenzio dopo la sconfitta contro la Fiorentina al Franchi (2-1) nella penultima giornata del campionato. Secondo quanto riportato da Dazn, José Mourinho ha deciso di non fare dichiarazioni nel post partita per mantenere la concentrazione all’interno dello spogliatoio in vista dell’ultima giornata di campionato e in particolare della finale di Europa League.