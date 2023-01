Fiorentina-Monza, Palladino: “Primo tempo negativo responsabilità mia, poi migliorati”

“Nel primo tempo non abbiamo fatto benissimo e non siamo stati aggressivi. Mi assumo la responsabilità perché è stato anche demerito mio, ho messo in difficoltà la squadra e quindi voglio ringraziare quelli che nel primo tempo hanno dato tutto. Nel secondo tempo ho dovuto fare dei cambi ed è andata meglio: abbiamo sfruttato di più l’ampiezza e abbiamo osato di più. Dobbiamo essere bravi sempre e comunque, mi piace questa mentalità che hanno avuto oggi i ragazzi venendo a Firenze e facendo una partita con questo grande coraggio e tante palle gol”. Così Raffaele Palladino commenta il pareggio del suo Monza nella trasferta contro la Fiorentina, per 1-1. A Cabral ha risposto Carlos Augusto nel secondo tempo: “È tutto merito suo, sono cose che proviamo in allenamento, è bravo sia col destro che col sinistro”, spiega il tecnico dei brianzoli parlando del proprio giocatore.