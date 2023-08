Fiorentina, Italiano: “Sono arrivati giocatori di qualità, speriamo in grandi risultati”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato alla vigilia dell’esordio in campionato in casa del Genoa: “Siamo pronti a ripartire, sperando di ottenere grandi soddisfazioni come in quella passata. Nel pre stagione abbiamo fatto delle ottime amichevoli nonostante qualche risultato non bello, ma in questo momento conta la condizione fisica e mettere dentro minuti per far arrivare alla massima forma il prima possibile”.

Il tecnico viola ha poi proseguito: “In questa finestra di mercato sono arrivati tanti giocatori di qualità che ci daranno una grossa mano. Li vedo contenti di essere arrivati qui, mi aspetto tanto da tutti. Affronteremo questa stagione convinti delle nostre potenzialità e di quello che siamo. Domani sarà una bella sfida, a Gilardino faccio i complimenti per quanto fatto lo scorso anno, non è facile subentrare e vincere. Domani lo saluterò volentieri ma ovviamente cercheremo di ottenere ognuno il massimo e ci sarà una sana rivalità”.