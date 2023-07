Fiorentina, ecco Parisi: “Sono molto felice, non vedo l’ora di iniziare”

Primo giorno da giocatore della Fiorentina per Fabiano Parisi che, arrivato nel pomeriggio a Firenze, si è detto molto contento di questa nuova avventura, sempre in Toscana: “Un saluto ai tifosi, sono molto felice e non vedo l’ora di iniziare”. Nelle prossime ore l’ormai ex terzino dell’Empoli si sottoporrà alle visite mediche di rito ed apporrà la propria firma, diventando ufficialmente viola.