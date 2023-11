F1 GP Abu Dhabi, Hamilton: “Se saremo competitivi nel 2024? Dipende dalla squadra”

Le parole di Lewis Hamilton dopo il Gran Premio di Abu Dhabi: “Non è stato un grande anno in generale, quindi non c’è molto da imparare da quest’anno. Il fatto che io sia riuscito a rimanere a galla, probabilmente. In questo momento non so davvero se l’anno prossimo potremmo essere competitivi. Ma abbiamo imparato molto sulla macchina e ora dipende solo dalla squadra. Sanno cosa devono fare, se ci arriveremo o meno, vedremo“.