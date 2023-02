Empoli-Napoli 0-2, Spalletti: “Mario Rui espulso? Poca maturità. Complimenti ai ragazzi”

“Siamo stati bravi ad approcciare bene la gara e a segnare subito per indirizzarla nella maniera giusta. Oggi il rischio era essere sotto il livello di lotta perché contro l’Empoli le partite finisco al centesimo minuto. Fanno sempre tutte le cose allo stesso ritmo, ed essere sempre stato lo stesso Napoli di qualità con la stessa velocità e voglia di sacrificio ha fatto venire fuori una partita dove i nostri avversari si sono dovuti arrendere. Grandissimi complimenti ai miei ragazzi”. Queste le parole dell’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, dopo la vittoria contro l’Empoli: “L’espulsione di Mario Rui è sintomo di poca maturità. Sono cose che nel calcio ci stanno, l’essenziale è che gli altri si compattino e dimostrino che possono sopperire a certe cose. La squadra ha avuto una reazione importantissima, nel secondo tempo soprattutto i centrocampisti hanno fatto una partita veramente tosta aiutando a portare a casa un risultato fondamentale”.

Quindi sui singoli: “Lobotka si esalta nella qualità quando la squadra ha il possesso palla. Lui non riesci mai a saltarlo o a recuperargli terreno. Ha un fisico cubito che riesce a tenere botta anche a livello di forza. Giuntoli è stato sveglio a vederlo, il ragazzo non è stata un’intuizione ma era sulla bocca di tutti e quindi siamo stati bravi a prenderlo. Elmas ci ha permesso di non sentire l’inferiorità numerica. Osimhen? Ha fame di gol, aiuta la squadra e beneficia del grande aiuto che riceve dalla squadra. Lui ha una qualità assoluta e lo si vede sotto porta”.