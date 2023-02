Diffidati Milan-Torino, i rossoneri a rischio squalifica in vista del Monza

Il Milan, reduce da una serie di risultati negativi, ha un assoluto bisogno di uscire dalla crisi per non perdere terreno dalle dirette avversarie per la qualificazione in Champions League. I rossoneri, dunque, proverranno a riscattare la sconfitta dell’andata e quella degli ottavi di Coppa Italia contro il Torino, nel match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Gli uomini di Stefano Pioli, però, dovranno anche fare attenzione ai cartellini gialli in vista della prossima partita contro il Monza: nella lista dei diffidati figurano quattro calciatori, ovvero Rafael Leao, Davide Calabria, Ante Rebic ed Olivier Giroud.