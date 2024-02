Diffidati Frosinone-Milan: i rossoneri a rischio squalifica in vista del Napoli

Alle 18:00 di sabato in uno Stirpe completamente sold out, il Milan farà visita al Frosinone. L’obiettivo è non perdere ulteriore terreno dalle prime della classe e Stefano Pioli insegue tre punti preziosi in questa fase della stagione. Nel prossimo turno Leao e compagni dovranno vedersela contro il Napoli a San Siro. Un appuntamento importante, da giocare con i big a disposizione. Al momento sono due i diffidati in casa Milan. Entrambi a centrocampo: Musah e Reijnders. Due difensori diffidati per i ciociari: Romagnoli e Oyono. Nella prossima giornata il Frosinone sfiderà la Fiorentina.

DIFFIDATI FROSINONE: Romagnoli e Oyono

DIFFIDATI MILAN: Musah e Reijnders