De Winter inguaia la Roma: slitta la prima vittoria. Il Genoa pareggia al 96′ al Ferraris

La Roma non sa più vincere. Al Ferraris il Genoa con il cross della disperazione trova il gol del pareggio grazie a De Winter al 96′, lasciando i giallorossi a quota tre punti, frutto di tre pari e di zero vittorie. Alla fine a far festa nel derby dei campioni del mondo è Alberto Gilardino, che si gode il quarto punto in classifica di questo avvio di campionato, mentre De Rossi (espulso nel finale) deve fare i conti con un secondo tempo nettamente inferiore al primo. Non basta ai giallorossi la prima rete di Artem Dovbyk, mentre tra i pochi a salvarsi nella ripresa c’è Tommaso Baldanzi, reduce da una tripletta in Under 21. Da valutare le condizioni di Saelemaekers e Pellegrini, il primo uscito per infortunio, mentre il 7 è rimasto malconcio nel recupero.

La prima frazione di gioco è ricca di episodi da moviola e di indicazioni sul gioco. La Roma è la squadra più attiva, come dimostrano i dati sui passaggi favorevoli ai giallorossi: 241 a 123 quelli riusciti, 64 a 22 quelli completati nella trequarti di campo. All’11’ i giallorossi protestano per un calcio di rigore non concesso: Dovbyk col tacco innesca Dybala, che viene toccato sul piede da De Winter. L’arbitro Giua fa giocare e il Var Gariglio non interviene. La Roma comanda il gioco e si affaccia più volte dalle parti di Gollini, prima con un colpo di testa di Mancini deviato in corner, poi con un tiro fuori misura di Kone. Lo show del portiere genoano inizia al 31′: Dybala duetta con Dovbyk che ha la palla dell’1-0, ma l’ucraino calcia rasoterra e favorisce il grande intervento dell’estremo difensore, che poco dopo, al 33′, si ripete sulla conclusione ravvicinata di El Shaarawy, bravo ad incunearsi nella retroguardia rossoblù. Al 37′ la Roma però trova il gol. Pisilli conclude verso la porta trovando la respinta corta di Gollini, sul tap in Dovbyk stavolta non sbaglia. L’arbitro inizialmente annulla per un presunto fuorigioco di Mancini, ma il lunghissimo controllo var convalida l’1-0 giallorosso.

Nei primi minuti della ripresa De Rossi è costretto a sostituire Saelemaekers, vittima di problemi fisici: al suo posto entra Mario Hermoso, al suo esordio con la maglia giallorossa. A condurre la gara sono sempre gli ospiti, ma il Genoa prova a scuotersi intorno al 60’ con delle azioni che non creano particolari problemi dalle parti di Svilar. Al 79’ Malinovskyi ci prova con un bolide dalla distanza, su cui Svilar dimostra di essere attento: sulla respinta si avventa Vitinha, che viene arginato da Angelino. In pieno recupero De Rossi viene espulso per proteste e i liguri riescono ad agguantare il pareggio grazie ad un colpo di testa in mischia di Koni De Winter, che fissa il punteggio sul definitivo 1-1. In virtù di questo risultato, la Roma manca ancora l’appuntamento con la vittoria e va a 3 punti in classifica, mentre il Genoa sale a quota 5.