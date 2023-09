Dalla Francia, RMC Sport: allarme rientrato per Maignan, Theo non si allena

Arrivano altre notizie dal ritiro della Francia. Secondo quanto riporta RMC Sport, dopo l’ assenza allo scorso allenamento, Mike Maignan è tornato a lavorare in gruppo. Smaltito il problema fisico, di cui non si sapeva l’entità, accusato negli scorsi giorni. Il portiere sarà quindi disponibile anche per il derby di Milano di sabato pomeriggio. Non si allena ancora Theo Hernandez, che invece sembra avere avuto la peggio con la botta subita al polpaccio che sta dando qualche problema di troppo al terzino.