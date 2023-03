Cremonese, tegola Chiriches: lesione di primo grado all’adduttore

Vlad Chiriches alza bandiera bianca. Il difensore rumeno della Cremonese si è infortunato contro il Sassuolo e quest’oggi è arrivato il responso clinico. Come riporta il club grigiorosso, si tratta di lesione di primo grado all’adduttore e per questo non ci sarà quantomeno contro la Fiorentina: “Nelle scorse ore si è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno riscontrato una lesione di primo grado all’adduttore. Il giocatore ha già iniziato il percorso personalizzato di recupero”.