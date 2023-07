Calciomercato, Gazzetta: anche la Fiorentina è interessata a Bonucci

Messo fuori rosa dalla Juventus, corteggiato da tanti altri club di Serie A. Questo è il paradosso di Leonardo Bonucci, che non rientra più nei piani dei bianconeri ma fa gola a numerose squadre. Negli ultimi giorni si erano fatte avanti Lazio e Bologna, oltre ad un paio di neopromosse e qualche big della Serie B come la Sampdoria di Pirlo. Secondo quanto raccolto dalla Gazzetta dello Sport, un altra società sulle tracce del difensore è la Fiorentina. Per Bonucci si tratta sicuramente di una soluzione interessante dato che potrebbe giocare per un’altra stagione ad alti livelli e, se dovesse essere confermata l’esclusione della Juventus dalla Conference League (con conseguente ammissione proprio della viola), anche in Europa.