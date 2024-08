Cagliari-Roma 0-0, De Rossi: “Dybala? Se va via va sostituito bene”

“Dybala? Il 1° o il 2 settembre parleremo del mercato. Se sono spaventato? Mi spaventerebbe una Roma senza Dybala o senza alcuni sostituti se Paulo dovesse andare via. Se qualcuno andrà via e riusciremo a sostituirlo con giocatori funzionali in altre posizioni, lavoreremo con quelli che arriveranno”. Lo ha detto l’allenatore della Roma, Daniele De Rossi dopo il pareggio per 0-0 contro il Cagliari, a proposito del fantasista, accostato in questi giorni ad un futuro in Arabia Saudita.

L’argentino ha acceso la luce con un assist per Dovbyk, che di testa ha colpito la traversa: “Non è stata una partita facile per lui – ha detto De Rossi sul centravanti ucraino -. Nel secondo tempo ha fatto benissimo, ha tenuto tante palle, ha rischiato di fare gol e penso che ne farà tanti”. Belle parole anche per Soulè: “È un ragazzo che sembra essere sempre nel vivo della partita. Ha un atteggiamento positivo e ha grandissima qualità, cercavamo un giocatore così. Migliorerà nell’intesa con i compagni e nella condizione”. C’è spazio per un’analisi generale della prestazione: “Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio e ho visto cose migliori. Queste partite non le ho allenate molte volte, ma le ho giocate. Se ‘giochicchi’ davanti all’area, rischi troppo. Vedendo il campo, che era secco, ho chiesto di andare in verticale. Nella ripresa siamo riusciti anche ad abbassarli”, ha spiegato De Rossi.