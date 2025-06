Si dividono ufficialmente le strade di Davide Nicola e del Cagliari: l’annuncio tramite un comunicato ufficiale sul sito della società del presidente Giulini

Le strade del Cagliari calcio e di Davide Nicola si dividono. L’annuncio ufficiale arriva tramite un comunicato pubblicato sul sito internet del club rossoblù nel suo sito.

Il comunicato

“La società desidera ringraziare Mister Nicola e il suo staff per il lavoro, la serietà e la passione dimostrate in questa stagione culminata con la permanenza nella massima serie. Al mister e al suo gruppo di lavoro auguriamo il meglio per il prosieguo del proprio percorso professionale”, scrive il club del presidente Tommaso Giulini.