Bologna, Thiago Motta: “Lecce squadra difficile da affrontare, siamo dove volevamo essere”

L’allenatore del Bologna, Thiago Motta, è intervenuto in conferenza stampa in vista della trasferta di Lecce nel match valido per la quattordicesima giornata di Serie A 2023/2024: “Non guardo la classifica, ma penso solo a preparare nel migliore dei modi la gara contro il Lecce, che dovremo affrontare al meglio delle nostre possibilità. Su tutto il resto ho poco controllo per mettere la mia energia. Sicuramente lavorare sotto pressione è diverso: alcuni giocatori hanno bisogno di più tempo mentre altri si esaltano. Fatto sta che siamo dove volevamo essere e siamo chiamati a prepararci bene per essere pronti“.

“Sono in grado di vivere il presente e allo stesso tempo di programmare il futuro. Credo che senza lavorare bene oggi il resti diventa molto opinabile. Ci sono vari modi di fare bene, noi giochiamo per il risultato. Abbiamo dei giocatori che aderiscono perfettamente a questo modo di interpretare il gioco – ha proseguito il tecnico, per poi parlare dei singoli – Ndoye e Saelemaekers li ho visti bene, come d’altronde anche il resto del gruppo. Saranno loro gli esterni visto che Orsolini e Karlsson sono infortunati. Aebischer e Freuler? Ci sono tanti fattori che condizionano le scelte. Vediamo per Lecce come sarà il nostro 11 titolare“.

“Contro il Torino è stata dura perché affrontavamo una squadra ostica: siamo stati bravi sia a impedire che loro sbloccassero la gara che a passare noi in vantaggio. Al gol di Fabbian c’erano molte emozioni. Sono convinto che il suo gol sia arrivato grazie al lavoro di tutti nel club – ha aggiunto Thiago Motta – Il Lecce sarà una squadra difficile da affrontare, come tutte le altre in Serie A. Hanno esterni velocità e di qualità, ma noi sappiamo cosa fare. Proveremo a indirizzare la partita dalla nostra parte“.