Il Bologna ritrova Zirkzee: mezz’ora in campo contro la Salernitana, l’infortunio è alle spalle

Joshua Zirkzee non ha segnato né servito assist in Bologna-Salernitana, ma ha comunque ricevuto gli applausi del pubblico del Dall’Ara. Dopo l’infortunio che l’ha costretto a saltare un paio di partite, l’attaccante olandese è infatti tornato in campo, dando il proprio contributo alla squadra. Partito dalla panchina, al 64′ è entrato al posto di Odgaard ed ha disputato una mezz’ora di gioco in una partita che non aveva molto da offrire. In attesa di rivedere il vero Zirkzee, ciò che conta è che l’infortunio è alle spalle e che il Bologna può tornare a contare sul proprio numero 9 in questo finale di stagione.