Bologna-Lazio oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Bologna e Lazio, valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023. Gli uomini di Maurizio Sarri vogliono mettersi alle spalle il brutto ko in Europa League contro l’AZ Alkmaar, ma le cose vanno decisamente meglio in campionato, dove la squadra è reduce dal bel successo di Napoli e punta seriamente alla qualificazione in Champions. Avversario ostico, però, il Bologna di Thiago Motta, che sta ottenendo ottimi risultati in questi mesi. La sfida è in programma oggi, sabato 11 marzo alle 20:45 allo Stadio Dall’Ara. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Dazn, NOW e Sky Go.