Atalanta, tegola Koopmeiners: lesione di primo grado al bicipite femorale destro

Brutte notizie in casa Atalanta. Gli esami svolti da Koopmeiners hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro. Il centrocampista era subentrato contro la Lazio pur non essendo al 100% e aveva abbandonato il ritiro dell’Olanda dopo neanche un giorno. Il risentimento della scorsa settimana è quindi diventato lesione. I tempi di recupero sono di circa un mese. Il numero 7 nerazzurro salterà sicuramente il Genoa in campionato e lo Sturm Graz in coppa. Potrebbe tornare nei convocati per la sfida con l’Empoli del 30 ottobre oppure, più verosimilmente, nel big match con l’Inter del 4 novembre.