Atalanta-Salernitana, Maggiore ammonito: era diffidato, salta il Milan

Nel secondo tempo di Atalanta-Salernitana Giulio Maggiore è stato ammonito e sarà fermato per il prossimo incontro di Serie A. Il centrocampista e regista dei campani era però diffidato, per questo motivo a causa del cartellino giallo estratto dall’arbitro Ermanno Feliciani di Teramo, verrà squalificato per una giornata dal giudice sportivo e dunque salterà la partita contro il Milan nel prossimo turno di campionato.