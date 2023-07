Atalanta, Marino: “Al Mapei Stadium ho grandi ricordi Europei”

Il direttore generale dell’Atalanta, Umberto Marino, ha parlato dopo la pubblicazione del calendario di Serie A, che vedrà la Dea esordire al Mapei Stadium, in casa del Sassuolo. Ecco le sue parole: “Iniziamo in uno stadio che ci lega a bellissimi ricordi europei. Poi giocheremo a Frosinone. Disputeremo le prime due gare fuori casa per agevolare ed accelerare il lavori al Gewiss Stadium. Con il Monza (alla terza giornata) i nostri tifosi potranno già vedere i progressi sulla Curva Sud”.

E ancora: “Per quanto riguarda il format, non posso che apprezzare quanto proposto dalla Lega di Serie A riducendo i turni infrasettimanali, venendo così incontro ai tifosi. E poi c’è l’asimmetria del calendario che sicuramente alza il livello di attenzione e di spettacolarità. Il calcio italiano, e la Serie A in particolare, rappresenta un calcio d’élite a livello europeo apprezzato e visto non solo in Italia. C’è grande voglia di ripartire, c’è voglia di calcio, c’è tanta voglia di Atalanta”.