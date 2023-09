Atalanta, infortunio muscolare per Scamacca: problemi al flessore

Allarme in casa Atalanta per le condizioni di Gianluca Scamacca, che ha riportato un infortunio muscolare durante la partita contro la Fiorentina, nella quale è subentrato nella ripresa. L’attaccante della Dea, secondo quanto riferisce Sky Sport, ha riportato un risentimento muscolare al flessore sinistro e di sicuro salterà il Rakow in Europa League. Nei prossimi giorni le sue condizioni saranno rivalutate.