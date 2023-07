Atalanta, doppia seduta nel ritiro di Clausone: assente Miranchuk

È iniziata nel ritiro di Clausone la nuova stagione dell’Atalanta, che nella giornata odierna di sabato 15 luglio ha svolto la prima doppia seduta. In mattinata gli orobici si sono dedicati alla parte atletica, mentre nel pomeriggio c’è stato spazio per una partitella in famiglia a campo ridotto. Presente a bordo campo per tutta la seduta pomeridiana il presidente Antonio Percassi, che ha osservato i propri ragazzi in azione, per poi salutarli insieme a Gasperini. Da segnalare l’assenza di Miranchuk, ai box per lombalgia, mentre si è allenato Rafael Toloi.