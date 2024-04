Atalanta, Corriere: confronto acceso e a volume alto dopo ko Cagliari tra Gasperini, D’Amico e Percassi

Confronto con toni accesi e volume della voce molto alto a Cagliari nello spogliatoio dell’Atalanta tra il tecnico Gian Piero Gasperini, il ds Tony D’Amico e l’amministratore delegato Luca Percassi dopo il ko dell’Unipol Domus. Lo riporta l’edizione di Bergamo del Corriere della Sera, che sottolinea come i confronti siano all’ordine del giorno nella Dea, ma raramente sono stati così accesi e con toni non tranquilli, stando alle testimonianze.

In sostanza, spiega il noto quotidiano, la posizione dei dirigenti nerazzurri non deve essere risultata in sintonia con quella del tecnico. Essendo lo stadio sardo costruito con dei prefabbricati e pareti per nulla spesse, dalla sala stampa si è potuto sentire il confronto. Non le parole esatte, ma i toni di Gasperini che di certo non avrebbe parlato alla squadra, ma alla sua dirigenza, visibilmente insoddisfatta. Questo spiegherebbe anche il notevole ritardo con cui Gasp si è poi presentato in zona interviste.