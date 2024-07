Amichevoli 2024, pareggio 3-3 tra Bologna e Asteras Tripolis: tabellino e chi ha segnato i gol

Il Bologna ha pareggiato 3-3 contro l’Asteras Tripolis nella sua quarta amichevole pre-stagionale. Nel test in programma a Bressanone, i felsinei di mister Italiano sono passati in svantaggio dopo 5′ grazie al bel gol di Bartolo, che salta secco Beukema e scarica il mancino alle spalle di Skorupski. Poco dopo arriva il pareggio dei rossoblù grazie ad una splendida rete di Castro, che controlla in maniera perfetta un cross di Orsolini, si gira in un fazzoletto e scarica il mancino alle spalle del portiere avversario. Passano altri due minuti e il Bologna mette la testa avanti grazie a Cambiaghi, che sbaglia il cross ma il pallone prende uno strano effetto che inganna l’estremo difensore avversario e si insacca in rete per il 2-1.

Nella ripresa pareggiano subito i greci: errore di Moro in disimpegno, ruba palla Kaltsas che mette in mezzo, dove arriva Munoz in spaccata e fa 2-2. Al 62′ torna avanti il Bologna con Orsolini, che dopo una palla recuperata da Moro trova una gran conclusione col mancino a giro, ma il vantaggio dura una decina di minuti. L’Asteras infatti pareggia con il centravanti ungherese Adam Martin, bravo e lesto a ribadire in rete un tap-in dopo che il suo compagno di squadra aveva colpito il palo a tu per tu con Skorupski. Finisce dunque 3-3 un buon test per la formazione rossoblù, che sabato disputerà a Bolzano un triangolare con Bochum e Sudtirol.

TABELLINO BOLOGNA-ASTERAS TRIPOLIS

BOLOGNA PRIMO TEMPO (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Ilic, Corazza; Fabbian, Moro; Orsolini, Byar, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano

MARCATORI: Bartolo, Castro, Cambiaghi, Munoz, Orsolini, Martin