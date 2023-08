Amichevole 2023: Loftus-Cheek trascina il Milan, 4-0 contro l’Etoile du Sahel

Il Milan cala il poker sull’Etoile du Sahel, bene anche nell’ultimo test pre stagionale la formazione di Pioli. Loftus-Cheek si dimostra padrone del campo. E’ stato proprio il neo acquisto rossonero a porsi come protagonista del match, mettendo a segno una tripletta personale e firmando la vittoria della formazione di Pioli. Il centrocampista classe ’96 ha sbloccato prima il risultato al sedicesimo con un tiro al volo sul primo palo, poi ha raddoppiato al 35esimo con un piattone infrantosi prima sulla traversa e successivamente insaccatosi in rete. Al termine della prima frazione, un nuovo allungo, ancora su assist di Pulisic, riesce a mettere bene un pallone sul secondo palo. Ad inizio ripresa arriva poi l’ennesima possibilità per i rossoneri: rigore a favore battuto da Giroud, l’attaccante non sbaglia e infila il pallone sotto l’incrocio. Reti inviolate da parte della formazione tunisina, termina 4-0.