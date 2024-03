Allegri torna a sorridere dopo la delusione Juventus: la sua cavalla Estrosa vince a Capannelle

Amareggiato per il pareggio tra la sua Juventus e il Genoa, a tirar su il morale di Massimiliano Allegri in questa domenica è stata Estrosa. La sua cavalla, montata da Cristian Demuro e impegnata nel Premio Sansoni in programma all’Ippodromo Capannelle, ha infatti trionfato nella prova sul miglio. Non poteva andare meglio il rientro stagionale per la cavalla dell’allenatore toscano, che ha dominato la competizione, precedendo al traguardo Diavlita e Zittella. “Fisicamente è una cavalla completa, in allenamento ha fatto vedere ottime prestazioni ed era solo questione di tempo prima che maturasse. Quest’anno le abbiamo lasciato tempo per lavorare e si vede. Programmi futuri? Parleremo con Allegri, quest’anno ci sarà divertirsi con lei” ha detto Cristiana Brivio, allenatrice con Endo Botti di Estrosa.