Serie A, pari tra Udinese e Cagliari: Borrelli illude i sardi, Kabasele firma l’1-1
Al Bluenergy Stadium finisce in parità: i rossoblù passano in vantaggio nel primo tempo, ma vengono raggiunti nella ripresa. Occasioni per Zaniolo e Davis, Caprile decisivo nel finale.
Al Bluenergy Stadium l’Udinese e il Cagliari si dividono la posta (1-1) nel match valido per la sesta giornata di Serie A.
Avvio favorevole ai friulani con Zaniolo subito pericoloso (palo all’8’). Dopo l’infortunio di Mina, sostituito da Adopo, i sardi passano in vantaggio al 25’: Gennaro Borrelli sfrutta un rimpallo e insacca. L’Udinese reagisce con diverse occasioni, tra cui una traversa di Atta al 41’, ma si va all’intervallo sull’1-0 per i rossoblù.
Nella ripresa arriva il pari: al 58’ Christian Kabasele approfitta di un errore di Ze Pedro e batte Caprile per l’1-1. Poco dopo il difensore deve lasciare il campo per infortunio. Nel finale Zaniolo spreca una chance d’oro per il sorpasso, mentre Caprile salva i suoi al 93’ sul tentativo di Davis, prima che Bayo fallisca clamorosamente la ribattuta a porta vuota.
Con questo risultato Udinese e Cagliari restano appaiate a quota 8 punti a metà classifica. Dopo la sosta i friulani affronteranno la Cremonese allo Zini, mentre i sardi ospiteranno il Bologna alla Unipol Domus.