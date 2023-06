Serie A Femminile: per la Lazio sfuma il sogno, Pomigliano rimane nella massima categoria

Lo spareggio per la Serie A 2022/23 fra Pomigliano (penultima classificata in Serie A) e Lazio (seconda in B) è andata a favore della prima. Sfuma così il sogno per la promozione delle biancocelesti che comunque hanno giocato una partita aperta e coraggiosa. La squadra campana è uscita vincitrice al termine dei 180 minuti contro le biancocelesti, mantenendo così la massima categoria.

Pomigliano, dunque, salvo e la Lazio che tenterà il prossimo anno l’ascesa verso la massima categoria. Nella gara di ritorno di oggi la squadra di Grassadonia ha vinto 1-0 contro quella di Sanchez grazie ad un autogol del Pomigliano (il sesto tra regular e post season in questa stagione) ma questo successo non è bastato a ribaltare o quantomeno a riaprire la sfida dopo il 2-0 delle Pantere maturato nella gara di andata grazie alla doppietta di Martinez.