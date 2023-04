Roma, Mourinho: “La finale dell’anno scorso è passata. Mi interessa battere il Feyenoord ora”

Josè Mourinho è tornato alla carica per preparare nei minimi dettagli la partita di andata fra Feyenoord e la sua Roma. Sempre le stesse squadre si sono sfidate lo scorso anno nella finale di Conference League quando con gol di Zaniolo la Roma riuscì a portarsi a casa la coppa. Match quello a cui il tecnico portoghese non vuole pensare al momento.

Ai microfoni del canale olandese Vandaag Inside, Mourinho ha concesso un’intervista in cui ha parlato della partita dello scorso anno e di tutti i suoi scontri contro il Feyenoord. Sulla finale dello scorso anno: “Sembra che qui tutti stiano ancora parlando della finale dell’anno scorso. Sai cos’è? Ho perso tante volte nella mia carriera, 25 anni di vittorie e sconfitte. Non puoi vincere una partita che hai perso. Anche se il Feyenoord dovesse vincere 10-0, non vincerebbe la partita dell’anno scorso. È finita. Non mi interessa più della scorsa stagione. Mi interessa questa stagione e la partita odierna. Affrontiamo una buona squadra, un’ottima squadra. Quindi dobbiamo mostrare il nostro lato migliore, dobbiamo essere molto bravi per raggiungere le semifinali. Voglio vincere con il Feyenoord. Questo è il mio sogno. Il sogno della mia carriera. Dopo domenica voglio battere l’Udinese ”.

Sul match contro il Feyenoord ai tempi del Manchester United: “Ricordo solo che non abbiamo giocato bene. Il Feyenoord invece sì e per questo ci ha battuto. All’Old Trafford abbiamo poi vinto agevolmente (4-0, ndr). Poi, in quella stagione, abbiamo vinto anche l’Europa League, questo è quello che so”.