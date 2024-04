Roma, lettera alla Lega Serie A per posticipare il recupero con l’Udinese: “Altrimenti si favorisce il Leverkusen”

Dopo la semifinale di Europa League raggiunta, la Roma ha scritto una lettera alla Lega Serie A per chiedere di posticipare i restanti 20′ del match contro l’Udinese, interrotto per il malore accusato da Ndicka. I giallorossi non vorrebbero giocare il 25 aprile per via del calendario fitto, al quale va ora aggiunto il doppio confronto con il Bayer Leverkusen. La Roma scenderà infatti in campo lunedì 21 contro il Bologna – poi eventualmente il 25 contro l’Udinese – e nel weekend seguente contro il Napoli. La società capitolina ritiene dunque che, in questo modo, il Bayer Leverkusen godrebbe di un numero di giorni di riposo maggiore.

C’è da dire che lo stesso problema potrebbe però riproporsi qualora la Roma andasse in finale di Europa League. L’altro slot disponibile in calendario è mercoledì 15 maggio, sette giorni prima della finale. In questo modo, però, i giallorossi non potrebbero anticipare la seguente sfida di campionato al venerdì e avere così un giorno in più per preparare l’eventuale appuntamento del 22 maggio. Dopo Atalanta-Fiorentina (che rischia di recuperarsi a giugno), c’è un’altra partita di Serie A che fatica a trovare posto in calendario.