Roma-Feyenoord, il ministro Abodi: “Biglietti a tifosi olandesi? Piena fiducia nel Viminale”

Sempre più vicina l’andata del quarto di finale di Europa League fra Roma e Feyenoord. Le due squadre si sono già affrontate nella finale della scorsa edizione della Conference League, match in cui gli uomini di Mourinho hanno avuto la meglio sulla compagine olandese. I tifosi del Feyenoord non la presero bene e visti anche i precedenti truculenti relativi all’assalto in passato sempre degli stessi tifosi contro la città di Roma per un match europeo, è alta la soglia di sicurezza e di attenzione del Viminale. Di questo tema delicato, ne ha parlato il Ministro dello Sport Abodi, a margine della conferenza stampa di Special Olympics.

Queste le parole di Abodi: “Ho piena fiducia nei confronti del ministro dell’Interno e di tutta la sua squadra. Sarà lui a valutare meglio di noi, con le informazioni che ha, la cosa migliore da fare, anche sulla base dell’esperienza e di quello che sta succedendo un po’ in tutta Europa”. L’andata della sfida fra Roma e Feyenoord sarà in Olanda il prossimo 13 aprile. mentre il ritorno sarà in quel di Roma giovedì 20 aprile alle ore 21.00.