Roma-Feyenoord, Gualtieri: “Dispositivo di sicurezza molto attento”

Ancora poche ore e poi sarà tempo di ritorno di quarti di finale di Europa League fra Roma e Feyenoord dopo il successo degli olandesi in patria. Il ritorno all’Olimpico si prospetta infuocato anche per l’atmosfera che ci sarà fuori dallo stadio e nello stadio. Le due tifoserie non si amano, soprattutto dopo la finale di Conference League dello scorso anno. A parlare del grado di sicurezza, che sarà alto giovedì 20 aprile, è stato il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri.

Le parole di Gualtieri, a margine del tavolo con gli ispettori del Bureau International des Exposition, in occasione dell’ispezione del Bie a Roma: “Siamo in costante contatto e c’è piena fiducia nel lavoro delle forze di sicurezza. C’è un dispositivo di sicurezza molto attento ed è nostro auspicio che tutto avvenga nel migliore dei modi”