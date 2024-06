Repubblica Ceca-Turchia, Hasek: “Se non andremo agli ottavi sarà un fallimento”

“Schick è stato con i fisioterapisti e i medici negli ultimi due giorni. Non si è allenato. Sta migliorando, ma vedremo domani. Schick è un giocatore chiave, uno dei migliori marcatori d’Europa. Ma se non può giocare, dobbiamo sostituirlo. E abbiamo giocatori che sono in grado di sostituirlo e che sono pronti e hanno lavorato duro”. Lo ha detto il ct della Repubblica Ceca, Ivan Hasek, in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Turchia a Euro 2024. Una vittoria vuol dire qualificazione: “C’è un’energia positiva nella squadra. Alcuni giocatori non hanno ancora giocato, non hanno avuto molte opportunità e noi vogliamo vincere per loro, soprattutto perché rimangano loro possibilità di scendere in campo e giocare qui. Ho davvero grande fiducia nella mia squadra, gioca come un unico uomo e penso che lo dimostreremo in campo”.

E ancora: “Superare il girone è un successo, non farlo sarà fallimento. Siamo venuti qui per superare il girone e passare alla fase a eliminazione diretta. Ovviamente, se non riusciremo ad avanzare, sarà un fallimento”.