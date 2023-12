Regolamento Manchester City-Urawa Reds: cosa succede in caso di pareggio semifinale Mondiale per Club 2023

Il regolamento di Manchester City-Urawa Reds: ecco cosa succede in caso di pareggio nella semifinale del Mondiale per Club 2023. Al King Abdullah Sports City in Arabia Saudita si affrontano i ragazzi di Guardiola, favoritissimi, e i giapponesi che hanno conquistato l’ultima Champions League asiatica. Chi vincerà? Si parte alle ore 19 di martedì 19 dicembre, in caso di parità al 90′ si giocheranno i due canonici tempi supplementari da quindici minuti ciascuno, se dovesse persistere la parità serviranno i calci di rigore per stabilire la finalista.