Ranieri: “Lo sport è competizione: cercare scusanti per un risultato negativo per me non ha senso”

Claudio Ranieri è sempre stato un esempio di sport e di lealtà, indipendentemente dai risultati sportivi che nella carriera del tecnico eccome se sono arrivati. L’allenatore del Cagliari è stato premiato a margine Premio “Davide Astori” in occasione della cerimonia dei Premi Ussi Sardegna, organizzata dalla stampa sportiva.

Queste le parole di Ranieri: “È un premio che mi riempie di emozione e commozione perché Davide è stato un ragazzo meraviglioso. Tra i valori più importanti nello sport ci sono la lealtà e il rispetto nei confronti del prossimo. È quello che mi hanno trasmesso i miei genitori: sono valori che porto sempre con me. Se qualcuno ha giocato meglio di noi lo dico. Se abbiamo vinto, ma non abbiamo giocato meglio degli avversari sono contento, ma non ho difficoltà a riconoscerlo. Non sempre si può vincere, ci sono il pareggio, la sconfitta. Lo sport è competizione: cercare scusanti per un risultato negativo per me non ha senso. Anche con il Cagliari stiamo facendo errori, ma bisogna accettarli e lavorare per migliorarci sempre di più“,