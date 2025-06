Per Valentino Rossi la delusione è decisamente forte: il dolore non è facilmente superabile, è successo tutto davanti ai suoi occhi

Ci sono cose nella vita che vanno oltre quel che sei. Puoi essere un grande campione, scrivere pagine di storie di uno sport, ma anche essere un tifoso appassionato.

È questo, e forse anche altro Valentino Rossi. Il re del motociclismo, fuoriclasse assoluto della MotoGP, ma capace di vincere anche su quattro ruote. Campione e tifosi, perché Rossi non ha mai nascosto la sua passione: ama l’Inter il Dottore e ne è uno dei tifosi più noti e più sfegatati.

Così tifoso da volare a Monaco di Baviera per la finale di Champions. È stato all’Allianz Arena sabato sera Rossi, è stato sugli spalti ad assistere alla disfatta dell’Inter contro il Paris Saint-Germain. Voleva godersi la finalissima, mai però il suo cuore da tifoso poteva sapere che avrebbe vissuto una delle delusioni più cocenti per i sostenitori nerazzurri. Mai in partita la squadra di Inzaghi, presa a pallonata da Kvaratshelia e compagni: uno-due ad inizio gara, poi controllo totale per gli uomini di Luis Enrique che alla fine hanno potuto fare festa.

Gioia parigina, lacrime nerazzurre: tanti i sostenitori dell’Inter che hanno assistito agli ultimi minuti del match piangendo per la grande delusione. Delusione provata anche da Valentino Rossi del quale si conosce il grande tifosi per i colori nerazzurri.

Inter, delusione Valentino Rossi: spettatore della finale

Rossi, come tutti i tifosi del’Inter, ha sperato nella grande impresa: è andato a Monaco proprio con la voglia di essere spettatore del trionfo nerazzurro.

Così non è stato ed allora non resta che incassare la sconfitta e guardare avanti. Un avanti che per Rossi vuole dire Wec, campionato nel quale il pilota di Tavullia è attualmente impegnato. Un avanti che, invece, per l’Inter non si sa ancora quel che può significare. Tanti gli interrogativi sulla prossima stagione dei nerazzurri, partendo da quello più grande: che ne sarà di Inzaghi? Resterà o andrà via, lasciandosi tentare dalla ricca offerta saudita? Una domanda che fa il paio con quelle sui big della squadra: sarà rivoluzione totale oppure si andrà avanti con il nucleo storico?

Domande rimaste sospese dopo la notte da incubo vissuta dal popolo interista a Monaco di Baviera. Un incubo a cui Valentino Rossi ha assistito in prima persona. Una delusione tremenda da tifoso, da dimenticare il prima possibile.