Probabili formazioni Svizzera-Germania: terza giornata Euro 2024

Le probabili formazioni di Svizzera-Germania, match valevole per la terza giornata di Euro 2024, in programma alle 21:00 di domenica 23 giugno, in contemporanea con la partita del girone A, Scozia-Ungheria. A Francoforte la nazionale di Julian Nagelsmann insegue il primo posto del gruppo, ma dovrà vedersela con i vicini di casa della Svizzera. La partita sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go, ma anche in diretta in chiaro su Rai 1 e Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Ecco invece i focus sulle scelte dei due Ct, Murat Yakin e Julian Nagelsmann.

SVIZZERA – Nel 3-4-3 elvetico Aebischer ed Embolo dovrebbero supportare Vargas. Xhaka e Freuler a centrocampo, Widmer e Ndoye sulle due fasce. Schar, Akanji e Rodriguez in difesa.

GERMANIA – Havertz in vantaggio su Fullkrug in attacco. Andrich favorito su Can. Musiala, Gundogan e Wirtz pronti a sostenere la punta. Rudiger e Tah coppia difensiva.

Le probabili formazioni di Svizzera-Germania

Svizzera (3-4-3): Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Ndoye; Aebischer, Embolo; Vargas

Ballottaggi: Vargas 55% – Okafor 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Havertz

Ballottaggi: Havertz 55% – Fullkrug 45%; Andrich 55% – Emre Can 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –