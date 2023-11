Probabili formazioni San Marino-Italia Under 21: Qualificazioni Europei 2025

Le probabili formazioni di San Marino-Italia Under 21, match della fase a gironi di qualificazioni agli Europei del 2025. Gli Azzurrini torneranno in campo giovedì 16 a Serravalle alle 18:30. Martedì 21 si tornerà in campo a Cork contro l’Irlanda, attualmente in testa al gruppo A. Sette punti in classifica, due in meno degli irlandesi. Zero punti con zero gol segnati e diciassette subiti per San Marino. Probabile che il Ct Carmine Nunziata schieri una formazione inedita, risparmiando i titolarissimi per l’impegno contro l’Irlanda. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Rai 2 e in streaming sulla piattaforma Rai Play. Tommaso Barbieri, difensore del Pisa, è la novità nell’elenco dei convocati. Torna Wilfried Gnonto, mentre l’infortunato Tommaso Baldanzi ha lasciato il posto a Cristian Volpato, che lo scorso anno ha rifiutato l’Australia per vestire l’azzurro.

LE SCELTE DELL’ITALIA – Tanti cambi. Bove (diffidato) in panchina, così come Miretti. Riposo anche per Calafiori. In porta chance per Sassi. Possibile esperimento col 4-3-3 viste le convocazioni di Koleosho e Gnonto. Ndour, Prati e Fabbian potrebbero partire dal 1′ a centrocampo. Insomma, big risparmiati per l’Irlanda.

Le probabili formazioni di San Marino-Italia

Italia (4-3-3): Sassi; Barbieri, Ghilardi, Coppola, Turicchia; Ndour, Prati, Fabbian; Oristanio, Esposito, Koleosho

Ballottaggi: Casadei 55% – Volpato 45% (con Miretti mezzala); Koleosho 55% – Volpato 45% (con il passaggio al 4-3-1-2)

Indisponibili: Baldanzi

Squalificati: –