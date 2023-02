Probabili formazioni Roma-Salisburgo: ritorno spareggio Europa League 2022/2023

Le probabili formazioni di Roma-Salisburgo, match di ritorno dello spareggio di Europa League 2022/2023. La squadra giallorossa deve rimontare l’1-0 dell’andata e dalla sua avrà un Olimpico interamente sold out, come nelle notti europee della scorsa stagione. Fischio d’inizio alle 21:00 di giovedì 23 febbraio. La partita potrà essere seguita in diretta su Sky e Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti con la moviola della partita. Mou cerca una vittoria preziosa. Nella scorsa stagione l’Olimpico fu decisivo contro Cluj e Leicester. Ora lo Special One spera ancora nel fattore campo. Con una prestazione di qualità, può essere fondamentale contro gli austriaci per il passaggio del turno.

ROMA – Spazio al 3-4-2-1 con Dybala e Pellegrini da valutare. Da valutare Abraham, pronto Belotti. El Shaarawy favorito su Celik: è questo l’unico ballottaggio per Mourinho, che dovrebbe confermare il terzetto di difesa titolare.

SALISBURGO – Jaissle non avrà Pavlovic, squalificato. Gioca Bernardo al centro della difesa. Adamu favorito su Fernando in coppia con Okafor.

Le probabili formazioni di Roma-Salisburgo

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala; Belotti

Ballottaggi: El Shaarawy 55% – Celik 45%

Indisponibili: Darboe, Abraham (in dubbio), Solbakken (non in lista Uefa)

Squalificati: –