Probabili formazioni Napoli-Salernitana: trentaduesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Napoli-Salernitana, match della trentaduesima giornata di Serie A 2022/2023. Grande attesa per questa partita in programma alle 15:00 di sabato 29 aprile nella cornice del ‘Maradona’. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e le pagelle dei protagonisti. Luciano Spalletti vuole mettere un tassello in più verso lo Scudetto. Può farlo in quello che è un derby campano contro una squadra che la salvezza la vede da vicino. Insomma, le due squadre della Campania sono vicine ai propri obiettivi stagionali. E Napoli si prepara ad una festa che non durerà qualche giorno. Prima però c’è da vincere questa gara. Ecco le possibili scelte di Luciano Spalletti e Paulo Sousa.

NAPOLI – Lozano e Kvaratskhelia al fianco di Osimhen. Zielinski, Lobotka e Anguissa. Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera a protezione di Meret. Insomma, spazio ai titolarissimi.

SALERNITANA – Il tecnico schiera il 3-4-2-1. L’unico dubbio è tra Piatek e Kastanos.

Le probabili formazioni di Napoli-Salernitana

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zieliński; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia

Ballottaggi: Elmas 55% – Kvaratskhelia 45%

Indisponibili: Politano, Mario Rui

Squalificati: –

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek

Ballottaggi: –

Indisponibili: Crnigoj, Fazio, Maggiore

Squalificati: –