Probabili formazioni Napoli-Braga: sesta giornata Champions League 2023/2024

Le probabili formazioni di Napoli-Braga, match della sesta giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. La partita è in programma alle 21:00 di martedì 12 dicembre nella cornice del ‘Maradona’. Il Napoli ha perso solo tre delle ultime 17 partite della fase a gironi di Champions League e proverà a confermarsi tra le mura casalinghe, dove però in campionato sono arrivati diversi passi falsi. Ai partenopei basta un pareggio per assicurarsi un posto agli ottavi, ma la squadra di Walter Mazzarri scenderà in campo per vincere, anche in ottica ranking. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola. E vi offrirà le notizie sulle possibili scelte dei due allenatori.

NAPOLI – Da valutare le condizioni di Mario Rui. Per Mazzarri c’è speranza di recuperarlo, con Natan che tornerebbe nel ruolo di centrale. Politano, Osimhen e Kvaratskhelia nel tridente d’attacco.

BRAGA – Niakatè è squalificato, in difesa tocca al giovane turco Saatci. Bruma, Djalò, Horta e Ruiz nel reparto d’attacco.

Le probabili formazioni di Napoli-Braga

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Ballottaggi: Mario Rui 60% – Ostigard 40%

Indisponibili: Mario Rui (in dubbio), Olivera

Squalificati: –

Braga (4-2-3-1): Matheus; Marín, José Fonte, Saatci, Gómez; Al Musrati, Vitor Carvalho, Bruma; Djaló, Ricardo Horta, Ruiz

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: Niakaté