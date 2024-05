Probabili formazioni Milan-Cagliari: trentaseiesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Milan-Cagliari, match della trentaseiesima giornata di Serie A 2023/2024. Il fischio d’inizio del match è in programma alle 20:45 di sabato 11 maggio nella cornice dello stadio San Siro. La partita sarà trasmessa su Sky e Dazn, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Obiettivi diversi per le due squadre. Il Milan ha poco da chiedere al suo campionato ma vuole finire bene. Il Cagliari insegue la salvezza e vuole allontanarsi definitivamente dalla zona calda della classifica. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Di seguito, ecco i possibili protagonisti in campo scelti da Stefano Pioli e Claudio Ranieri.

MILAN – Chukwueze, Pulisic e Leao a supporto di Okafor, favorito su Giroud. Artiglieria pesante per Pioli che recupera anche Musah (dal 1′ a centrocampo) e Calabria.

CAGLIARI – Difesa a tre per Ranieri. Gaetano, Makoumbou e Sulemana a centrocampo. Nandez e Augello esterni. In attacco Shomurodov cerca spazio ed è favorito su Luvumbo.

Le probabili formazioni di Milan-Cagliari

Milan (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Adli; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud

Ballottaggi: Giroud 55% – Okafor 45%

Indisponibili: Kalulu, Jovic, Maignan, Loftus Cheek

Squalificati: –

Cagliari (3-5-2): Scuffet; Hatzidiakos, Mina, Dossena; Nandez, Deiola, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Lapadula, Shomurodov

Ballottaggi: Shomurodov 55% – Luvumbo 45%

Indisponibili: Mancosu, Pavoletti

Squalificati: Augello, Gaetano