Probabili formazioni Juventus-Frosinone: ventiseiesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Juventus-Frosinone, match della ventiseiesima giornata di Serie A 2023/2024. La partita – con fischio d’inizio alle 12:30 di domenica 25 febbraio – sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn e Sky, oltre che in streaming su Sky Go e NOW. Massimiliano Allegri cerca la vittoria, dopo aver collezionato due punti nelle ultime quattro gare. La corsa Scudetto è compromessa, ma non chiusa. Nove punti di distacco sono tanti, a maggior ragione se si pensa che l’Inter ha una partita da recuperare. La Juventus per ora non può pensare a fare calcoli, ma deve vincere innanzitutto per blindare il secondo posto. A questo link ecco l’elenco dei diffidati di questo turno di Serie A. Nel prossimo turno la Juventus dovrà vedersela contro il Napoli ma difficilmente Allegri farà ragionamenti di formazione per questo Juventus-Frosinone.

JUVENTUS – Solito dubbio: Chiesa o Yildiz. Turco favorito. Bremer torna dalla squalifica e si riprende il posto in difesa con Gatti e Danilo. Cambiaso e Kostic agiranno sulle corsie laterali con McKennie, Locatelli e Rabiot a centrocampo.

FROSINONE – Gli ex Kaio Jorge, Soulè e Barrenechea (tutti ancora di proprietà dei bianconeri) si preparano dal 1′. Mazzitelli cerca un’altra prestazione convincente a centrocampo.

Le probabili formazioni di Juventus-Frosinone

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz

Ballottaggi: Yildiz 60% – Chiesa 40%

Indisponibili: Kean, Perin, De Sciglio

Squalificati: Pogba, Fagioli

Frosinone (4-3-3): Turati; Gelli, Okoli, Romagnoli, Lirola; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Soulè, Kaio Jorge, Seck

Ballottaggi: Kaio Jorge 55% – Cheddira 45%

Indisponibili: Kalaj, Marchizza, Ghedjemis, Oyono, Bonifazi, Lusuardi

Squalificati: