Probabili formazioni Italia-Giappone Under 21: Torneo Maurice Revello

Le probabili formazioni di Italia-Giappone under 21, match della prima giornata del ‘Tournoi Maurice Revello’, in programma da lunedì 3 a domenica 16 giugno. Una competizione che gli azzurrini non giocano da tredici anni e che ora sono pronti ad affrontare con l’obiettivo di chiudere al meglio la stagione. Dieci squadre al via divise in due gironi da 5 con l’Italia inserita nel Gruppo B con Ucraina, Indonesia (che ha preso il posto dell’Egitto), Giappone e Panama. Il Ct Carmine Nunziata vuole risposte incoraggianti dai suoi ragazzi in vista del percorso di qualificazione agli Europei che inizierà a settembre. Tanti i volti nuovi tra i convocati: i difensori Bertola, Bonfanti, Fontanarosa, Pieragnolo e Veroli, i centrocampisti Faticanti, Pisilli e Zuccon, gli attaccanti Cerri, Fini, Kouda e Raimondo. La prima partita contro il Giappone è in programma alle 15:00 di martedì 4 giugno.

LE SCELTE DI NUNZIATA – Si riparte dal 4-3-3. Tra i big in campo dovrebbero andare Ghilardi, Zanotti, Fabbian, Ndour ed Esposito. Per il resto spazio a tanti volti nuovi. Nel tridente possibile chance per Fini, Cerri ed Esposito. Ma scalpita anche Raimondo.

Le probabili formazioni di Italia-Giappone Under 21

Italia (4-3-3): Sassi; Zanotti, Ghilardi, Bonfanti, Veroli; Fabbian, Faticanti, Ndour; Fini, Cerri, Esposito

Ballottaggi: Cerri 55% – Raimondo 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –