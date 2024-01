Probabili formazioni Inter-Lazio: semifinale Supercoppa Italiana 2024

Le probabili formazioni di Inter-Lazio, semifinale di Supercoppa Italiana 2024, in programma alle 20:00 di venerdì 19 gennaio 2024. A Riyadh è sfida tra la detentrice della Coppa Italia e la seconda classificata. Chi vince, sfida una tra Fiorentina e Napoli in campo nell’altra semifinale. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Canale 5. Dopo la vittoria per 5-1 sul Monza, Simone Inzaghi vuole battere il record di vittorie della Supercoppa da allenatore, attualmente condiviso (4) con Marcello Lippi e Fabio Capello. Una buona compagnia per il tecnico piacentino desideroso di arricchire il suo palmares. Di fronte c’è Maurizio Sarri che sogna il primo trofeo in biancoceleste.

INTER – Difficilmente Inzaghi farà turn over. Spazio ai migliori. Pavard, Acerbi e Bastoni in difesa. Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco davanti. Poi Lautaro e Thuram.

LAZIO – Con Immobile recuperato e Castellanos ai box, il tridente ritrova il suo bomber. Guendouzi, Rovella, Vecino a centrocampo. Patric e Romagnoli al centro della difesa. Lazzari e Marusic terzini, ma Pellegrini scalpita.

Le probabili formazioni di Inter-Lazio

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram

Ballottaggi: –

Indisponibili: Cuadrado

Squalificati: –

Lazio (4-3-3): Provedel,; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Vecino; Felipe Anderson, Immobile Zaccagni

Ballottaggi: Immobile 55% – Isaksen 45%

Indisponibili: Castellanos

Squalificati: –