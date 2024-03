Probabili formazioni Fiorentina-Roma: ventottesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Fiorentina-Roma, match della ventottesima giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 20:45 di domenica 10 marzo nella cornice dello stadio Franchi. Un big match per la zona Champions League tra le due squadre, che inseguono tre punti cruciali nel cammino per l’Europa nobile. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti di una sfida da non perdere. Dopo il turno europeo, Vincenzo Italiano e Daniele De Rossi sono pronti a sfidarsi. Chi sorriderà al termine del match? Non resta che scoprirlo su Dazn. Su Sportface.it invece scopriremo chi sono i probabili protagonisti di questa gara.

FIORENTINA – Beltran è squalificato, Bonaventura torna sulla trequarti con Duncan che si scalda a centrocampo. Belotti pronto alla gara da ex contro i giallorossi.

ROMA – Dubbio modulo per De Rossi ma il 4-3-3 è favorito. Smalling cerca posto in difesa, mentre Lukaku è favorito su Azmoun nel reparto d’attacco. Kristensen ai box.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Roma

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; N. Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Belotti

Ballottaggi: –

Indisponibili: Quarta, Christensen

Squalificati: Beltran

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy

Ballottaggi: El Shaarawy 55% – Ndicka 45% (con passaggio al 3-4-2-1)

Indisponibili: Abraham, Kristensen

Squalificati: –