Probabili formazioni Bologna-Udinese: prima giornata Serie A 2024/2025

Le probabili formazioni di Bologna-Udinese, match della prima giornata di Serie A 2024/2025. La partita è in programma alle 18:30 di domenica 18 agosto nella cornice dello stadio Dall’Ara. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Due nuovi allenatori per le due squadre: Vincenzo Italiano per i rossoblù, Kosta Runjaic per i friulani. Il Bologna vuole confermarsi nei piani alti della classifica, ma dovrà fare i conti col doppio impegno in Champions League. L’Udinese – reduce da una salvezza conquistata solo all’ultima giornata – vuole invece allontanarsi subito dai bassifondi della Serie A. Ecco le possibili scelte dei due allenatori per questa partita.

BOLOGNA – Dallinga al debutto in attacco. Con lui in attacco anche Orsolini e Ndoye. Moro, Freuler e Fabbian a centrocampo. Beukema ed Erlic in difesa.

UDINESE – Lucca guida il reparto offensivo con Samardzic e Thauvin a sostegno. Payero e Lovric in mediana, mentre Ehizibue (favorito su Ebosele) e Kamara presidieranno le fasce.

Le probabili formazioni di Bologna-Udinese

Bologna (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Erlic, Lykogiannis; Moro, Freuler, Fabbian; Orsolini, Dallinga, Ndoye

Ballottaggi: Ndoye 55% – Cambiaghi 45%

Indisponibili: El Azzouzi, Aebischer, Ferguson

Squalificati: –

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Payero, Lovric, Kamara; Samardzic, Thauvin; Lucca

Ballottaggi: Ehizibue 55% – Ebosele 45%

Indisponibili: Kristensen

Squalificati: