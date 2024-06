Probabili formazioni Portogallo-Slovenia, ottavi di finale Euro 2024

Le probabili formazioni di Portogallo-Slovenia, match valevole per gli ottavi di finale di Euro 2024, in programma alle 21:00 di lunedì 1 luglio a Francoforte. I lusitani sono riusciti a qualificarsi agli ottavi di finale con un turno di anticipo e da prima del girone F, di meglio non potevano fare. A Cristiano Ronaldo non è rimasto altro che aspettare di conoscere la propria rivale, una terza classificata, per la precisione la formazione slovena, giunta terza nel gruppo C. La partita sarà trasmessa in diretta pay sui canali Sky Sport e in chiaro su Rai Uno e in streaming su NOW e Sky Go e su Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Ecco invece i focus sulle scelte dei due ct, Roberto Martinez e Matjaz Kek.

PORTOGALLO – Cristiano Ronaldo titolarissimo nell’attacco dei portoghesi, Martinez prova a rilanciare Leao dopo il turno di squalifica e dall’altra parte c’è Bernardo Silva.

SLOVENIA – Beffa per Kek, che deve rinunciare a Janza per via del cartellino giallo rimediato che peraltro ha portato al mancato secondo posto nel girone. Dentro Balkovec al suo posto, Ilicic scalda i motori dalla panchina.

Le probabili formazioni di Portogallo-Slovenia

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Rúben Dias, Pepe, Nuno Mendes; Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes; Leao, Ronaldo, Bernardo Silva

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: –

Slovenia (4-4-2): Oblak; Karničnik, Drkušić, Bijol, Balkovec; Stojanović, Elšnik, Gnezda Čerin, Mlakar; Šporar, Šeško

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: Bijol